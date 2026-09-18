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ABIKS IKKA | Hiiumaa kiirabikriis saab veidi leevendust

Hiiumaa kiirabi saab uuest aastast lisaks koduvalve õebrigaadi, kuigi sotsiaalministeerium lubas algselt esmase abi brigaadi.
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Hiiumaa ainus kiirabibrigaad saarelt lahkuda ei saa, mistõttu on seni patsiente mandrile viinud Hiiumaa Haigla oma jõududega. | Foto: Eike Meresmaa

PERHi koosseisus töötav koduvalve õebrigaad hakkab tööle 1. jaanuarist 2027 ja Hiiumaa haigla juhatuse liikme Riina Tamme sõnul aktiviseeritakse see vastavalt vajadusele ehk brigaad ei reageeri kiirabiväljakutsele. Loodav brigaad hakkab teenindama ka erakorraliste patsientide viimist järgmisesse etappi, mida seni teeb Hiiumaa Haigla, kuigi neile ole selleks kohustust, raha ega ka seaduslikku õigust. Kuna aga saarel on seni üks kiirabibrigaad, mis saarelt lahkuda ei saa, on Hiiumaa haigla kogukonna heaks seda teenust osutanud. 

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