ABIKS IKKA | Hiiumaa kiirabikriis saab veidi leevendust

PERHi koosseisus töötav koduvalve õebrigaad hakkab tööle 1. jaanuarist 2027 ja Hiiumaa haigla juhatuse liikme Riina Tamme sõnul aktiviseeritakse see vastavalt vajadusele ehk brigaad ei reageeri kiirabiväljakutsele. Loodav brigaad hakkab teenindama ka erakorraliste patsientide viimist järgmisesse etappi, mida seni teeb Hiiumaa Haigla, kuigi neile ole selleks kohustust, raha ega ka seaduslikku õigust. Kuna aga saarel on seni üks kiirabibrigaad, mis saarelt lahkuda ei saa, on Hiiumaa haigla kogukonna heaks seda teenust osutanud.
Viimased kuulutused
18.09.2026
Majade ja katuste värvimine. Tel 5781 0103
18.09.2026
HIIU METSAHOOLDUS OÜ ostab metsakinnistuid ja raieõigust. Teeme Teile alati parima pakkumise! Tel 5615 6770, 508 4116, hiiumetsahooldus@gmail.com
18.09.2026
Ostan ajaloolisi kalapüügiõigusi. Kõik pakkumised on oodatud.
Tel 5804 4771
18.09.2026
Rendile anda tellingud, kuni 150 m² seina katmiseks, 15 eurot/päev. Tel 514 1187
18.09.2026
Õhk-õhk ja õhk-vesi soojuspumpade müük paigaldus ja hooldus Hiiumaal. Helista või kirjuta ja küsi lisa! Hooldusega hoiate kokku kallist elektrit! Tel 5648 3101, kodutalukliima@gmail.com
18.09.2026
Sakala LK müüb laupäeval, 19. septembril, Hiiumaa bussipeatustes noorkanu hind 7€ ja värvilise sin-roh.munejad 10€/tk (munemist al. okt alg.). 12.50 Heltermaa, 13.20 Suuremõisa, 13.50 Samaaria Käina pood, 14.10 Emmaste, 14.35 Luidja, 14.50 Reigi kirik, 15.10 Kärdla. Info: 5374 1711
Veel lugemist:
KULTUUR
Kõhklustega alustatud kontserdi korraldamine Kõpus tipnes järjekorraga ukse taga ja väljamüüdud saaliga.
ARVAMUS
See oli vast kümmekond aastat tagasi, kui me veel iga suvi Ristnas telkisime. Olen terve elu turu-usku olnud ja igal pool, kuhu satun, esimesena...