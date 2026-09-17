Dagöplasti territooriumil viidi teisipäeval (15.09) läbi suur koostööõppus, milles osalesid Dagöplasti töötajad, Hiiumaa kiirabi, Hiiumaa Haigla, Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Häirekeskus ning Lääne välijuht. Õppuse eesmärk oli harjutada erinevate osapoolte koostööd keerulise ja suuremahulise sündmuse korral.
GALERIID
ÕPPUS DAGÖPLASTIS | Kättpidi masina vahel töötaja ja tüütud ajakirjanikud
Dagöplastis läbiviidud suurõppus näitas, et ettevõtte töötajate ja operatiivteenistuste koostöö toimib, kuid tõi esile ka Hiiumaa kiirabi piiratud ressursi mitme raske kannatanuga õnnetuse korral.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
UUDISED
August tõi Hiiumaale tänavuse aasta kaks kurba rekordit. Ühe kuu kohta registreeriti kõige vähem sünde ja ka kõige rohkem surmasid.
UUDISED
Hiiumaa Vallavolikogu istung toimub 17. septembril 2026, kell 15 Kärdlas.
SPORT
Möödunud nädalalõpul, 11.–13. septembrini toimunud Tallinna Maratonil osalemiseks ei pea tingimata olema jooksja. Seda kinnitavad ka hiidlaste Rasmus Roasto ja Katrin Vilti kogemused. Mõlemad...
ARVAMUS
September on kogu täiega käima läinud. Kased kolletuvad. Põnnidel on lehvid peas, lipsud ees ja ranitsad seljas. Õpetajad on saanud lillesülemid, lapsed on esimeseks...