Inimesed ootavad, mil kell lööb 11 ja avanevad rahvasuus tuntud kui “Lehtma kaltsuka” uksed. Avatud vaid üksikud tunnid nädalas, on see saanud nii mõnelegi justkui iganädalaseks palverännupaigaks.
REPORTAAŽ
TÕMBENUMBER | Lehtma kaltsukas tõmbab rahva igal laupäeval järjekorda
Laupäeva hommikul pisut peale poolt ühtteist lookleb Lehtma vana külmhoone ukse taga juba ligi viiekümnepealine järjekord. Lisaks istub osa tulijaid veel autodes. Ja nii igal nädalal.
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