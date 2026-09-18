ELULIINI HOIDJAD | Üks lüli katkeb, teine tuleb juurde

See oli vast kümmekond aastat tagasi, kui me veel iga suvi Ristnas telkisime. Olen terve elu turu-usku olnud ja igal pool, kuhu satun, esimesena ikka kohaliku turuga tutvust teinud. Nii ka Hiiumaale jõudes, alati otseteed Kärdla turule, toona veel vanas asukohas. Mis ta seal oli, mõned katusealused ja paar kioskit. Ühest sai kala, sealt ostsin oma esimese kilupahla, mis sest, et toona veel kilul ja räimel vahetki ei teinud.