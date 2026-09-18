Ega need turuletidki teab mis tihedalt hõivatud olnud. Aga Kalev Kopli oli üle turu mees ja kaup oli aus. Nii harjusimegi igal suvel oma telkimiskoormaga esimese peatuse ikka Kärdla vanal turul tegema. Sellest ajast jäi meie peres käibele väljend “kõige hullem koht”.
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ELULIINI HOIDJAD | Üks lüli katkeb, teine tuleb juurde
See oli vast kümmekond aastat tagasi, kui me veel iga suvi Ristnas telkisime. Olen terve elu turu-usku olnud ja igal pool, kuhu satun, esimesena ikka kohaliku turuga tutvust teinud. Nii ka Hiiumaale jõudes, alati otseteed Kärdla turule, toona veel vanas asukohas. Mis ta seal oli, mõned katusealused ja paar kioskit. Ühest sai kala, sealt ostsin oma esimese kilupahla, mis sest, et toona veel kilul ja räimel vahetki ei teinud.
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