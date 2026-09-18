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KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kontserdi “Kaotatud ehted” eel- ja järelmõtteid

Kõhklustega alustatud kontserdi korraldamine Kõpus tipnes järjekorraga ukse taga ja väljamüüdud saaliga.

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Lea Gabrali kingitud noodid ja heliplaadi võttis vastu Olesja Voronjuk. Plaksutab Kaisa Gabral. | Foto: Harda Roosna

Kuskil märtsi lõpus helistas Lea Gabral ja pakkus, et 21. augusti õhtul võiksid nad – tema ise, Kaisa Gabral, Lembit Saarsalu, Olav Ehala, Toivo Unt ja Kristjan Mängel – anda Kõpu rahvamajas kontserdi. 

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