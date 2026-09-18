VIIB KEELE ALLA | Kodune õunamahl maitseb isetegemise järgi

Anni Üksik ja Siire Leiger teevad mahla oma aia õuntest juba aastaid. Sel aastal on seni kokku saanud umbes 50 liitrit, mullu aga lausa sada liitrit. Kiiret neil mahla tegemisega ei ole. Vastupidi – tänavu otsustasid nad, et mahla tegemine peab olema eelkõige mõnus.