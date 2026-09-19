Jälgi meid
Moosikonkurss

GALERIID

GALERII JA VIDEO | Rebased tantsisid paduvihmas

HIIG+is said sel nädalal rebased ristitud.
Avatar photo
HIIG+i rebased. | Foto: Raul Vinni

Värsked 10. klassi õpilased osalesid rebaste nädalal meeskonnamängudes ning täitsid erinevaid ülesandeid. Rebaste katsumused kulmineerusid ühise tantsuga paduvihmas Kärdla keskväljakul.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

UUDISED

ABIKS IKKA | Hiiumaa kiirabikriis saab veidi leevendust

Hiiumaa kiirabi saab uuest aastast lisaks koduvalve õebrigaadi, kuigi sotsiaalministeerium lubas algselt esmase abi brigaadi.

22 tundi ago

25 AASTAT TAGASI

25 AASTAT TAGASI | Kaheksa liitrit salaviina

Kaheksa liitrit salaviina

1 päev ago

KULTUUR

MEILE KIRJUTATAKSE | Kontserdi “Kaotatud ehted” eel- ja järelmõtteid

Kõhklustega alustatud kontserdi korraldamine Kõpus tipnes järjekorraga ukse taga ja väljamüüdud saaliga.

1 päev ago

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kuidas suhtute laste sotsiaalmeedia kasutusse, kas on vaja piirata?

Mattias 

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×