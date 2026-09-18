KORDUMATU SUVI | Saarlasest tippkokk töösuvest Hiiumaal: See oli väga magus

Toomas Lääts (sõpradele Tomm) peab ennast täisvereliseks saarlaseks, kuigi on kasvanud ja koolis käinud Tallinnas. Tomm ütleb, et vanaema juures Leisis veedetud suved andsid talle kaasa kõik, mis ta tänaseks on: loomapidamise võtted, koriluse, armastuse kala vastu, armastuse inimeste vastu.