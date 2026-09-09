Jälgi meid
Moosikonkurss

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 9. septembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
Avatar photo

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Suuremõisa ootab lahendust
  • Hiiumaa aasta õppija valitud
  • Pöörane lend jõudis filmi 

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

Loe ka:

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×