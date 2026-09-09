KUULA | Hiiu Lehe minutid 9. septembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Suuremõisa ootab lahendust
- Hiiumaa aasta õppija valitud
- Pöörane lend jõudis filmi
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
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Kontakt: tel 5624 4149 Aivar Kurenõmm
Hiiumaa Orienteerujate Klubi tänab kõiki, kes aitasid kaasa Hiiumaa 65. karikavõistluste edukale toimumisele: AS Jetoil, AS Sportland Eesti, COOP Hiiumaa, M ja P Nurst AS, Hiiumaa Spordiliit, Euro Kinnisvaraarendus OÜ. Aitäh teile, perekond Kütt ja Marje Randmaa, karikate ning Laura Valting, diplomite eest! Tänud Tiiu Vannasele jooginõude eest! Täname Hardi Raiendit asjatundliku ja rõõmsameelse kommentaatori töö eest. Suured tänud RMK-le, et saime Leemeti metsamajas toimetada.
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Hooldusega hoiate kokku kallist elektrit!
Tel 5648 3101, kodutalukliima@gmail.com
Selle hooaja viimased laskekatsed toimuvad 15. septembril algusega kl 16 Paluküla lasketiirus.
Lasketiir on avatud kl 16–20, kui laskjaid jätkub. Huviliste puudumisel suletakse tiir kl 18.30.
Ootame rohket osavõttu!
Hiiumaa Jahimeeste Selts