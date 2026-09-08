Veel ühe konksu on Valev vaatajale ette andnud: autorite nimed on küll nimekirjana paberil, kuid tööde juurest neid ei leia. Nii saab vaataja ise arvata, kes millise töö on loonud.
KULTUUR
SÜGISNÄITUS | HiKu jätab kunstnike äraarvamise vaatajale
Rühmitus HiKu, millesse on koondunud Hiiumaa kunstnikud, avas selle sügise ülevaatenäituse, nagu viimasel ajal tavaks saanud, Kärdla Kultuurikeskuse galeriis. Näituse kujundaja Valev Sein tahtis väljapanekuga näidata õhku ja kergust, mis maalidest, kahest fotost, ühest vaibast ja kimbukesest klaasmarjadest hõllandub.
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