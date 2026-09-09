Jälgi meid
Moosikonkurss

SPORT

MM SIHIKUL | Kätlin Mast võitis Balti pronksi ja valmistub MM-ks

Hiiumaa Kabeklubi sportlane Kätlin Mast võitis Riias peetud Balti noorte lahtistel meistrivõistlustel G19 vanuseklassis pronksmedali.

Avatar photo
Kätlin Mast (paremal) saavutas Balti noorte lahtistel meistrivõistlustel kolmanda koha. | Erakogu

“Medal tuli pigem paraja pingutusega. Ei ütleks, et väga raskelt, aga kindlasti ei olnud see ka niisama saadud,” ütles Mast.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Viimased kuulutused

Veel lugemist:

RISTSÕNA

RISTSÕNA | 10.09.2026 (90)

Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.

3 tundi ago

DIGILEHT

DIGILEHT | Hiiu Leht 10. septembril

Hiiu Leht 10. septembril Juhtkiri | Rääkigem inimestega Arvamus | Kes küll aitaks memme püsti? Arvamus | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?...

3 tundi ago

UUDISED

KUIDAS EDASI? | Vilistlased tahavad Suuremõisas koolivaimu elus hoida

Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu ümarlaual leiti, et Suuremõisa loss ja aed peaksid jääma avalikku kasutusse ning nende tulevik võiks olla seotud ka haridustegevusega.

3 tundi ago

HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 9. septembril

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.

4 tundi ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×