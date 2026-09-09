MM SIHIKUL | Kätlin Mast võitis Balti pronksi ja valmistub MM-ks

“Medal tuli pigem paraja pingutusega. Ei ütleks, et väga raskelt, aga kindlasti ei olnud see ka niisama saadud,” ütles Mast.
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