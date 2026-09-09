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STIPENDIUMIFOND AVATUD | Hiiumaa noored saavad taotleda stipendiumi

Hiiumaa noorte stipendiumifond on avatud kandideerimiseks.
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2025. aasta stipendiumi saaja (keskel) Greete-Liis Rünt. | Foto: Eike Meresmaa
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Stipendiumi saavad taotleda Hiiumaa noored, kes on omandatud (kutse)keskhariduse ja jätkavad stipendiumi taotlemise järgselt õpinguid kõrghariduses (bakalaureuseõpe, rakenduskõrgharidus) Eestis või välisriigis. 

Stipendiumile saab kandideerida 30. septembrini. Täpsemad tingimused ja kandideerimiseks vajalikud dokumendid leiab Hiiumaa Arenduskeskuse kodulehelt.

Stipendiumifond loodi Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu koostöös, et toetada Hiiumaa noori hariduse omandamisel erialadel, mis on saare arengu vaates olulised ning hoida nende sidet kodusaarega ka siis, kui õppima minnakse saarelt välja. 

Stipendiumifondi saavad annetustega panustada nii ettevõtjad kui ka teised inimesed. 

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