TUNNUSTUS | Hiiumaalt pärit ERR-i spordireporter Debora Saarnak pälvis esimese Lembitu Kuuse nimelise stipendiumi

Stipendium anti üle 26. jaanuaril Sportland Kõrvemaa matka- ja suusakeskuses asuvates Lembitu Kuusele pühendatud Kuuse Elamusmajades, vahendab ERR. Stipendiumi suurus on 3000 eurot. Stipendiumifondi eesmärk on toetada silmapaistvaid spordireportereid nende professionaalses arengus. Fond on loodud legendaarse spordiajakirjaniku Lembitu Kuuse mälestuseks ning selle algkapital moodustus raamatu “Lembitu Kuuse kuld” müügitulust.

Lembitu Kuuse nimelise allfondi halduskogusse kuuluva Heli Kuuse sõnul oli Debora koheselt halduskogu liikmete üks esiletõstetumaid persoone valikute hulgast. “Otsus ei olnud keeruline ja miks mitte tunnustada noort ja püüdlikku, töökat, pealegi veel naisspordireporterit, et oma annet kuskil veel lihvida ja täiendada,” ütles Kuuse.

Debora Saarnakile üle antud stipendium on oluline verstapost Eesti spordiajakirjanduse edendamisel ja noorte talentide tunnustamisel, sümboliseerides minevikupärandi ja tulevikuvisioonide sidumist. Selle traditsiooni loomine näitab, et spordiajakirjanduse tulevik on kindlates kätes.