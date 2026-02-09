Stiina Lepamaa hakkas stipendiumi saama kõrgkooli teise õppeaasta alguses. Õpingute ajal oli tema sõnul stipendiumist väga palju kasu.
UUDISED
STIPENDIAAT | Stiina Lepamaa: Stipendium pakkus olulist hingamisruumi ja kindlustunnet
Hiiumaa noorte stipendiumifondi esimene stipendiaat Stiina Lepamaa lõpetas Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õenduseriala ning plaanib veel mõnda aega mandril PERH-is väärtuslikku töökogemust omandada, seejärel aga tagasi Hiiumaale kolida.
UUDISED
GALERIID
KULTUUR
GALERIID
