„Suur tänu fondi toetajatele, kes aitavad kõrgharidust omandavatel Hiiumaa noortel säilitada sidet kodusaarega! Mere tagant ülikoolis käimine on keerulisem kui kasti rattaga Kalamajast kesklinna vuramine. Teadmine, et sinu peale mõeldakse ja tagasi oodatakse, innustab ka järgmisi gümnasiste oma õpinguplaane julgemalt kavandama,” ütles SA Hiiumaa Arenduskeskuse juht Liis Lukas.
UUDISED
ÕPINGUD TOETATUD | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse saab kaks Hiiumaa noort
SA Hiiumaa Arenduskeskuse ja Hiiumaa Ettevõtjate Liidu poolt loodud ning Hiiumaa valla ja heade annetajate poolt toetatud Hiiumaa noorte stipendiumifond andis tänavu taaskord välja kaks stipendiumi noorte hiidlaste toetamiseks õpingutes väljaspool kodusaart. 2025. aasta stipendiumi saajad on Tallinna Ülikoolis psühholoogia eriala õppiv Greete-Liis Rünt ning Eesti Maaülikoolis veterinaarmeditsiini eriala õppiv Nora Kattel.
Veel lugemist:
UUDISED
Täna, 28. novembri õhtul on Wiener Konzerthausis Erkki-Sven Tüüri flöödikontserdi „Lux Stellarum“ Austria esiettekanne.
25 AASTAT TAGASI
Laevatee süvendamiseks saadi raha
PERSOON
Kärdla Koolis ja Hiiumaa Gümnaasiumis füüsikat õpetav Aigar Koppel (35) kirjeldab end kui kalkuleerivat, analüüsivat ja põhimõtetega inimest.
HOBI
Ajalugu võib talletada mitut pidi. Keegi hoiab tallel vanu kommipabereid või kogub õmblusmasinaid. Dan Lukas käib aga oma kuuris vaatamas sadade aastate vanuseid telliskive,...