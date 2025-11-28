ÕPINGUD TOETATUD | Hiiumaa noorte stipendiumifondi toetuse saab kaks Hiiumaa noort

„Suur tänu fondi toetajatele, kes aitavad kõrgharidust omandavatel Hiiumaa noortel säilitada sidet kodusaarega! Mere tagant ülikoolis käimine on keerulisem kui kasti rattaga Kalamajast kesklinna vuramine. Teadmine, et sinu peale mõeldakse ja tagasi oodatakse, innustab ka järgmisi gümnasiste oma õpinguplaane julgemalt kavandama,” ütles SA Hiiumaa Arenduskeskuse juht Liis Lukas.