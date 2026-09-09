Kuressaares peetud kohtumise avapoolaeg kuulus kodumeeskonnale. Karl Mattias Kahju viis FC Kuressaare U21 28. minutil juhtima ning vaheajale mindi saarlaste 1:0 eduseisul. Teise poolaja kolmandal minutil kasvatas Regor Jalak Kuressaare edu 2:0-le.
SPORT
MURTI VASTASED | FC Hiiumaa lõi saarlastele kuue minutiga kolm väravat
FC Hiiumaa pööras jalgpalli II liiga 21. voorus FC Kuressaare U21 vastu kaheväravalise kaotusseisu võiduks, lüües teisel poolajal kuue minutiga kolm väravat ja võites võõrsil 3:2.
Viimased kuulutused
Veel lugemist:
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.
DIGILEHT
Hiiu Leht 10. septembril Juhtkiri | Rääkigem inimestega Arvamus | Kes küll aitaks memme püsti? Arvamus | Kas kõik väärtuslik peab olema kaitse all?...
SPORT
Hiiumaa Kabeklubi sportlane Kätlin Mast võitis Riias peetud Balti noorte lahtistel meistrivõistlustel G19 vanuseklassis pronksmedali.
UUDISED
Hiiumaa Ametikooli Vilistlaskogu ümarlaual leiti, et Suuremõisa loss ja aed peaksid jääma avalikku kasutusse ning nende tulevik võiks olla seotud ka haridustegevusega.