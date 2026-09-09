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SPORT

MURTI VASTASED | FC Hiiumaa lõi saarlastele kuue minutiga kolm väravat

FC Hiiumaa pööras jalgpalli II liiga 21. voorus FC Kuressaare U21 vastu kaheväravalise kaotusseisu võiduks, lüües teisel poolajal kuue minutiga kolm väravat ja võites võõrsil 3:2.
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FC Hiiumaa meeskonnaliikmed. | Foto: Mihkel Naukas

Kuressaares peetud kohtumise avapoolaeg kuulus kodumeeskonnale. Karl Mattias Kahju viis FC Kuressaare U21 28. minutil juhtima ning vaheajale mindi saarlaste 1:0 eduseisul. Teise poolaja kolmandal minutil kasvatas Regor Jalak Kuressaare edu 2:0-le.

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