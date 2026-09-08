KÕRVITSAKAMPAANIA | Loomaaed kutsub taas loomadele kõrvitsaid koguma

Enda kasvatatud kõrvitsad saab saata loomaaia asukatele 21. septembrist 23. oktoobrini. Kampaanias osalemiseks tuleb oma kool, lasteaed või kogukond registreerida loomaaia kodulehel.
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