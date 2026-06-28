TÄNUKÕNE | Koolijuhi lahkumiskõne

Kool ei ole lihtsalt maja ega ametikoht. Kool on inimesed. Näod, lood, unistused, mured, naer ja vahel ka pisarad. Kool on ühine hingamine.
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Juba mitmendat korda loen üleskutset liituda sammuväljakutsega, aga minu puhul lihtsalt kutseks see jääbki. Siiski hakkan mõtlema, et kas ma siis ei hooli oma...
KIRI SAARELT
Jagan teiega üht Rahvatantsuseltsi Pääsuke toredat mälestust sellest, kui Kesselaiule esinema mindi. Pääsukeste jaoks pole see saar sugugi tundmatu ning meie side ja käigud...
25 AASTAT TAGASI
Hiiumaa jäi jaanilaupäeval presidendi võidutuleta
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Sadama üürimaja ehituse vaidluses saatis ehitaja Markend Team OÜ juht Margo Lipp vallavalitsusele kirja, kus räägib kuidas tellija ehk Sadama Üürimaja OÜ venitab arvete...