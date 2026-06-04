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MÕTTEKOHT | Särtsupraam tõstatab küsimuse saarte võrdsusest

Riik hankis uue elektrilise praami, kuid hiidlasi see teenindama ei hakka. Möödunud talvel ei oleks see praam ka saarlasi teenindanud, kuna jää oli liiga paks.
Martin Erik Maripuu, Hiiumaa juurtega ajakirjanik, ERR Tartumaa korrespondent. | Foto: Kerstin Tälli

Vaat, et üks olulisemaid küsimusi praamiühenduse teemal on ikka ja jälle see, et kas praam on võrdne maanteega või on see midagi sellist, mis vahest kaob ja saarelisel kogukonnal tuleb oma elu elades sellega lihtsalt leppida. 

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