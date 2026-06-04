MÕTTEKOHT | Särtsupraam tõstatab küsimuse saarte võrdsusest

Vaat, et üks olulisemaid küsimusi praamiühenduse teemal on ikka ja jälle see, et kas praam on võrdne maanteega või on see midagi sellist, mis vahest kaob ja saarelisel kogukonnal tuleb oma elu elades sellega lihtsalt leppida.
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Kevad on lõpetamiste aeg ning täiesti arusaadavalt tahab iga lõpetaja sel tähtsal päeval enda parim välja näha. Professionaalse meigikunstniku juurde jõudmine ei pruugi aga...
ARVAMUS
Juunis Riigikogus lõpphääletusele jõudev seadusemuudatus toob ranniku lähistel ehitamisse oodatud paindlikkuse.
GALERIID
Täna, 4. juunil saab meie sinimustvalge 142-aastaseks.
JUHTKIRI
Täna, 4. juunil, 142 aastat tagasi sai Otepääl alguse sinimustvalge lugu. Eesti lipp on maailmas kõige ilusam lipp. Selles pole kahtlustki.