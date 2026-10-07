KUULA | Hiiu Lehe minutid 7. oktoobril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Rahapuudus paneb tegutsema
- Turutõrge vajab lahendust
- 49 aastat laste heaks
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Kärdla Lasteaed ootab oma meeskonnaga liituma logopeedi (1 ametikoht) seoses tähtajalise lepingu lõppemisega.
Tööleasumine 7. oktoober 2026.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooninõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt 2. oktoober 2026 elektrooniliselt tiina.hinno@hiiumaa.ee või aadressil Kalda 11, Kärdla 92413, Hiiumaa.
Täiendav info tel 463 2125, 502 3058.
Üürile anda hubane 1-toaline möbleeritud korter Kärdlas Allika tn. Kombineeritud kütmisvõimalus (ahi + õhksoojuspump). Üür 250 € kuus + soodsad kommunaalid.
Tel 524 6177, marika.kanep@gmail.com
Hiiu Leht 8. oktoobril Juhtkiri | Nappusest sünnib jõud Arvamus | Karuhirm või seenesõgedus – kumb on tugevam? Arvamus | Maaettevõtluse suurim komistuskivi on...
FC Hiiumaa esindusmeeskond teenis Eesti meistrivõistluste teise liiga 25. voorus võõrsil 5:3 võidu Keila JK üle. FC Hiiumaa II mängis päev hiljem koduväljakul TalTech...
Hiiumaa 2026. aasta meistriteks vene kabes tulid naiste arvestuses Triin Unt ja meeste arvestuses Kaljo Pihlamets. 3. oktoobril Kärdla Kultuurikeskuses peetud võistlusel osales seitse...
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja Roograhu pitsa.