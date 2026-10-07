KONVERENTS | Loomemajandus vajab nii maagiat kui excelit

Vaatenurki oli erinevaid – räägiti loomemajanduse mõjust piirkondade arengule, loometöö ja ettevõtluse seostest ning sellest, kuidas piiratud võimalustega toime tulla. Kuid õhku jäi ka palju küsimusi, mida veerandtunniste ettekannete ja paneelarutelude käigus avada ei jõutud.