Vaatenurki oli erinevaid – räägiti loomemajanduse mõjust piirkondade arengule, loometöö ja ettevõtluse seostest ning sellest, kuidas piiratud võimalustega toime tulla. Kuid õhku jäi ka palju küsimusi, mida veerandtunniste ettekannete ja paneelarutelude käigus avada ei jõutud.
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KONVERENTS | Loomemajandus vajab nii maagiat kui excelit
Kas ressursinappus võib olla õnnistus? Selle küsimuse üle arutlesid laupäeval Viscosa Kultuuritehases terve päeva kestnud loomemajanduskonverentsil nii ettekandeid teinud esinejad kui osalejad vaheajavestlustes.
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