KUULA | Hiiu Lehe minutid 2. septembril

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Turismiõpe algab kolme õpilasega
- Väärikate ülikoolile joosti tormi
- Soela viiakse Vormsi liinile
- Lossi tulevik jäi lahtiseks
- Hiidlased otsivad parimat moosi
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
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