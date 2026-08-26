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Moosikonkurss

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MOOSIKONKURSS | Hiiumaal otsitakse taas parimat moosi

Hiiu Leht ja Coop Hiiumaa kutsuvad kõiki koduseid moosikeetjaid osalema suurel Hiiumaa moosikonkursil. Parima moosi valib rahvas 19. septembril Hiidlaste Sügislaadal.

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Coop Hiiumaa turundusspetsialisti Jaana Lepamaa sõnul on sel sügisel aeg oma maitsev moos laadale tuua, et ka teised seda mekkida saaksid. Konkursil osalemiseks tuleb endast märku anda Jaanale telefonil 5343 5553 või e-posti aadressil jaana@hiiumaapagar.ee.

Konkursile registreerimine lõpeb 15. septembril.

Konkursile tuleb varuda üks liiter moosi, mida sügislaadal rahvale maitsta antakse. Laadal saavad külastajad kõiki võistlustöid degusteerida ja oma lemmiku poolt hääletada. Päeva lõpuks loetakse hääled kokku ning selgub tänavune Hiiumaa parim moos.

Parimaid moositegijaid ootavad auhinnad Hiiu Lehe, Coop Hiiumaa ning Hiiumaa Köök ja Pagar poolt.

“Kui sa ise moosivalmistaja pole, siis kindlasti jaga seda infot oma moositegijast sõbrale,” kutsub Jaana Lepamaa üles endast märku andma.

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