EKSOOTILINE MAIUS | Hiidlaste lemmikmoosiks valiti mango-kiivimoos

Coop Hiiumaa ja Hiiu Lehe korraldatud konkursil toimunud rahvahääletusel kogus Liis Oja mango-kiivimoos 67 häält ning osutus sellega kindlaks võitjaks, kuna sai 20 häält rohkem kui teise koha saavutanud moos. Teise koha saanud Anni Üksiku õuna-apelsinimoos sai 47 häält ning kolmandaks tuli Ilmi Aksli pirni-pohlamoos 30 häälega.
Veel lugemist:
DIGILEHT
Hiiu Leht 25. septembril Arvamus | Kaitsetahe – mis seda kahandab ja mis kasvataks? Arvamus | Kelle poolt hääletada? Kolm eelistust Tänavaküsitlus | Kuidas...
RISTSÕNA
Ristsõna lahendus saada ilmumisele järgnevaks teisipäevaks koos oma nimega e-postile ristsona@hiiuleht.ee. Kõikide õigete lahenduste vahel loosime välja ühe kuu Hiiu Lehe tasuta tellimuse.
KULTUUR
Uue multifunktsionaalse Hiiumaa kultuurikeskuse kavandamine nõuab ka mitmetest valdkondadest nagu teater, kontsert, kino, raamatukogu ja isetegevus rohkelt spetsiifilisi teadmisi, et järgneval sajal aastal oleks...
AHTO ILMAJUTUD
Ilm on muutunud jahedamaks ja jääb jahedamaks ka järgneva nädala jooksul. Hea uudisena aga see, et enamasti oleme kõrgrõhkkonna meelevallas, mis tähendab, et sadu...