EKSOOTILINE MAIUS | Hiidlaste lemmikmoosiks valiti mango-kiivimoos

Suurel hiidlaste sügislaadal valis 250 inimest kümne moosi seast oma lemmiku ning ülekaalukalt tuli võitjaks Liis Oja eksootiline maius.

Avatar photo
Liis Oja auhinda vastu võtmas. | Foto: Eike Meresmaa

Coop Hiiumaa ja Hiiu Lehe korraldatud konkursil toimunud rahvahääletusel kogus Liis Oja mango-kiivimoos 67 häält ning osutus sellega kindlaks võitjaks, kuna sai 20 häält rohkem kui teise koha saavutanud moos. Teise koha saanud Anni Üksiku õuna-apelsinimoos sai 47 häält ning kolmandaks tuli Ilmi Aksli pirni-pohlamoos 30 häälega.

