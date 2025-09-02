Jälgi meid
Moos 25.08-15.09

TÄNAVAKÜSITLUS

TÄNAVAKÜSITLUS | Kas moos maitseb? Milline on lemmik ja kas teete ka ise? Kas plaanite osaleda ka Hiiumaa parima moosi otsinguil?

Avatar photo

Ülle

Veel lugemist:

UUDISED

LÄKS TULISEKS | Terav mõttevahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada ( koos ministri kommentaariga)

Tarkusepäeva eelõhtul puhkes sotsiaalmeedias taaskord terav vaidlus Hiiumaa hariduse tuleviku üle, kus haridusminister Kristina Kallas heitis vallavanem Hergo Tasujale ette rünnakut ning märkis, et...

9 tundi ago

SPORT

EMOTSIOON | Hiidlased naudivad Riias korvpallimelu

Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.

1 päev ago

GALERIID

GALERII | Õppeaasta algas traditsioonilise rongkäiguga

Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.

1 päev ago

GALERIID

HIIUMAA AASTA ÕPETAJA 2025 | Lylian Lainoja: Hariduseksport on Hiiumaale oluline

Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus...

1 päev ago