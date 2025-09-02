TÄNAVAKÜSITLUS | Kas moos maitseb? Milline on lemmik ja kas teete ka ise? Kas plaanite osaleda ka Hiiumaa parima moosi otsinguil?

Ülle
Veel lugemist:
UUDISED
LÄKS TULISEKS | Terav mõttevahetus päädis haridusministri lubadusega Hiiumaad külastada ( koos ministri kommentaariga)
Tarkusepäeva eelõhtul puhkes sotsiaalmeedias taaskord terav vaidlus Hiiumaa hariduse tuleviku üle, kus haridusminister Kristina Kallas heitis vallavanem Hergo Tasujale ette rünnakut ning märkis, et...
SPORT
Tuhandete fännide hulgas, kes läksid Riias peetavale korvpalli EM-ile kaasa elama, leidub ka rohkelt hiidlasi, kelle sõnul on emotsioon väga võimas.
GALERIID
Kärdla Kooli ja Hiiumaa gümnaasiumi õpilased alustasid uut kooliaastat juba tavaks saanud rongkäiguga.
GALERIID
Hiiumaa aasta õpetaja 2025 ja aasta kutseõpetaja Lylian Lainoja läheb uuele õppeaastale vastu rõõmsa ja energilise tundega hoolimata sellest, et tema viimane linnaaednike kursus...