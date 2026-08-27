UUS VEDAJA | Hiiumaa-Saaremaa liini hanke võitis Tuule Liinid OÜ

„Väikesaarte parvlaevaliinidel tagavad ühendused riigilaevad. Peamine, mis uue lepinguga muutub, on see, et riigilaevade uus asenduslaev on ilmastikukindlam ehk võimeline sõitma ka jääga ja tagab seega paremini väikesaarte ühenduste toimimise,“ rääkis Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi ühistranspordi osakonna juhataja Andres Ruubas. „Võrreldes praeguse asenduslaevaga Reet mahutab uus asenduslaev seitse sõiduautot rohkem ehk kokku 27. See on ligilähedale riigilaevade Kihnu Virve, Ormsö ja Soela mahutavusele, mis võtavad peale kuni 32 sõiduautot.“