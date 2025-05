KIRI VAINDLOO SAARELT | Eesti põhjapoolseimas saunas saab endast läbi lasta kõik saarel kogetu

Kogemus kujunes just Hiiumaal, kuhu sõitsime metsikute kadakate vahele telkima ning lähedaste juurde hiidlaseks olemist tundma õppima. Hiljem sattusin vabatahtliku päästjana Aegna ning saarevahina Keri saarele. Tegutsedes vabatahtlikuna, on hea võimalus saarte olemust põhjalikumalt kogeda. Avastasin seeläbi, et Eesti saartel võib esineda vägagi eriilmelist loodust, ajalugu, arhitektuuri ja kogukondi, kes edasist kujundavad. Sel korral kirjutan Eesti põhjapoolseimalt saarelt Vaindlolt, kuhu õnnestus saada saarevahi abiliseks.