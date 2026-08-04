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SPORT

KINDEL LIIDER | Jorgen Kuivonen jätkab võidulainel

Nädalavahetusel Pärnu Jahtklubis peetud Garmin Purjetamise Võistlussarja neljandal etapil saavutas hiidlane Jorgen Kuivonen RS Aero 5 paadiklassis esikoha.
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Jorgen Kuivonen RS Aero 5 paadiklassis esikohal. | Foto: Tiit Aunaste/ Eesti Purjetamise Liit

Hiiu Purjelaeva Seltsi purjetaja oli kaheksa sportlase konkurentsis kogu regati vältel kindlalt liider. Kaheksast võistlussõidust võitis ta kuus ning kogus kokku 17 punkti. Enne viimast sõitu oli üldvõit juba kindlustatud ning viimasesse starti ei olnud tal enam vaja minna.

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