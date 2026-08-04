KINDEL LIIDER | Jorgen Kuivonen jätkab võidulainel

Hiiu Purjelaeva Seltsi purjetaja oli kaheksa sportlase konkurentsis kogu regati vältel kindlalt liider. Kaheksast võistlussõidust võitis ta kuus ning kogus kokku 17 punkti. Enne viimast sõitu oli üldvõit juba kindlustatud ning viimasesse starti ei olnud tal enam vaja minna.
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