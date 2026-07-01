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SPORT

KIIREIMAD RAJAL | Hiidlased võitsid Rally Talsil oma klassid

Hiiumaa rallisõitjad tegid laupäeval Lätis peetud miniralli sarja etapil Rally Talsi tugeva etteaste, kui mõlemad Hiiumaa ekipaažid võitsid oma võistlusklassid.
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4WD Rookie klassis saavutasid esikoha Marko Eespakk ja Andre Juhe. | Foto: Erakogu

Neljaveoliste algajate ehk 4WD Rookie klassis saavutasid esikoha Marko Eespakk ja Andre Juhe, kes sõitsid Audi S1-ga. Kümne ekipaaži konkurentsis edestasid hiidlased lähimaid jälitajaid 16 sekundiga.

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