KIIREIMAD RAJAL | Hiidlased võitsid Rally Talsil oma klassid

Neljaveoliste algajate ehk 4WD Rookie klassis saavutasid esikoha Marko Eespakk ja Andre Juhe, kes sõitsid Audi S1-ga. Kümne ekipaaži konkurentsis edestasid hiidlased lähimaid jälitajaid 16 sekundiga.
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