22. juunil Kärdla staadionil toimunud Hiiumaa meistrivõistlustel osales seitse võistkonda ning turniir peeti alagrupisüsteemis. FC Emmaste näitas kogu päeva jooksul kindlat mängu ega loovutanud konkurentidele ainsatki punkti.
SPORT
KINDEL ESIKOHT | Emmaste tuli Hiiumaa jalgpallimeistriks
Hiiumaa 2026. aasta jalgpalli meistrivõistluste võitjaks krooniti FC Emmaste, kes läbis Kärdla staadionil peetud turniiri täiseduga ning kogus kuuest kohtumisest maksimaalsed 18 punkti. Hõbemedali teenis Käina United, pronksi viis koju Kõpu Dünamo.
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PÄÄSTE
26. juunil kell 14.04 sai häirekeskus teate, et Hiiumaa vallas Viilupi külas on süttinud tulekahju.
SPORT
26.–28.06 toimus Kõrgessaares Viscosa Kultuuritehases III Hiiumaa malefestival, kus mängiti kokku 3 turniiri: Pruulikoja välkturniir, Sportland kiirturniir ja Viscosa/Kõrgessaare välkturniir.