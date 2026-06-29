EBANORMAALNE | Kaheksa päevaga tabati Hiiumaal 13 joobes juhti

Tabatud juhtidest 12 olid mehed ja üks naine vanuses 40–60 aastat. Kuuel juhil oli rahvastikuregistri järgne aadress Hiiumaal ning seitsmel mandril. Joobes juhte tabati Heltermaal, Kärdlas, Käinas ja Kõpus nii sihipäraste liiklusreidide kui ka tavapärase patrulltegevuse käigus.
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