MEILE KIRJUTATAKSE | Hiiumaa malefestival

Osalemas oli mängijaid kaheksast riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, USA-st, Prantsusmaalt, Ukrainast ja Saksamaalt.
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