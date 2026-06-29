Jälgi meid
Kuuluta nüüd otse päis

SPORT

MEILE KIRJUTATAKSE | Hiiumaa malefestival

26.–28.06 toimus Kõrgessaares Viscosa Kultuuritehases III Hiiumaa malefestival, kus mängiti kokku 3 turniiri: Pruulikoja välkturniir, Sportland kiirturniir ja Viscosa/Kõrgessaare välkturniir.
Hiiumaa Malefestival 2026 võitjad. | Foto: Hiiumaa Malefestivali Facebook

Osalemas oli mängijaid kaheksast riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Soomest, USA-st, Prantsusmaalt, Ukrainast ja Saksamaalt.

Lisa kommentaar

Leave a Reply

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Veel lugemist:

POLITSEI

EBANORMAALNE | Kaheksa päevaga tabati Hiiumaal 13 joobes juhti

Politsei tabas ajavahemikul 21.–28. juuni Hiiumaa teedel 13 alkoholi tarvitanud juhti. Joobes juhte avastati kõigil kaheksal päeval ning enim jäi neid vahele 21. ja...

6 tundi ago

UUDISED

TÕHUSAM LAHENDUS | Käina Coop ja Dagöplast lähevad üle kaugküttele

PRIA toetuse abil ühendatakse Käina kaugküttevõrguga kaks piirkonna olulist ettevõtet – Hiiumaa Tarbijate Ühistu Käina Coop ja plastitööstus Dagöplast. Investeering aitab vähendada ettevõtete energiakulusid...

12 tundi ago

ARVAMUS

TÄNUKÕNE | Koolijuhi lahkumiskõne

26 aastat koolijuhina on olnud minu jaoks suur au ja erakordne võimalus. Olen selle eest südamest tänulik. Seda teekonda võib tõesti pidada minu elutööks.

1 päev ago

ARVAMUS

ARVAMUS | Kas ma olen laisk!?

Juba mitmendat korda loen üleskutset liituda sammuväljakutsega, aga minu puhul lihtsalt kutseks see jääbki. Siiski hakkan mõtlema, et kas ma siis ei hooli oma...

1 päev ago

Installi Hiiu Leht enda seadmes, et mugavalt olla kursis kõige uuemate uudistega ja saada teavitusi olulistest sündmustest.

Installi
×