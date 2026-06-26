Kirjutan oma põõrdumise suure murega.
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ÜÜRIMAJA TÜLI | Ehitaja ootab arvete tasumist (lisatud kommentaarid)
Sadama üürimaja ehituse vaidluses saatis ehitaja Markend Team OÜ juht Margo Lipp vallavalitsusele kirja, kus räägib kuidas tellija ehk Sadama Üürimaja OÜ venitab arvete maksmisega. Avaldame 19.juunil saadetud kirja muutmata kujul.
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