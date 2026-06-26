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UUDISED

PIKALI TEEL | Soome “pikutavad” ratturid tiirutavad Hiiumaal

Kümme soomlast äratavad neil päevil möödujate tähelepanu Hiiumaa teedel oma imelike sõiduriistadega. Kolmel sõitjal on säravoranži fiiberkiust “kabiiniga” rattad, teiste omad näevad rohkem tavarataste moodi välja, ainult sõiduasend on isemoodi – pikali.
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Helsingi ümbrusest pärit sõpruskond on tulnud Hiiumaad avastama lamamisratastega. | Foto: Maris Hellrand

Helsingi ümbrusest pärit sõpruskond on tulnud Hiiumaad avastama lamamisratastega. Hiiu Leht tabas ratturid Paope kandis, teel Kalana poole. 

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