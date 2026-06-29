Praegu kasutatakse mõlemas hoones peamiselt elektrikütet. Projekti tulemusena viiakse need üle kohalikul biomassil põhinevale kaugküttele, mis vähendab sõltuvust elektrihindade kõikumisest ja parandab varustuskindlust.
UUDISED
TÕHUSAM LAHENDUS | Käina Coop ja Dagöplast lähevad üle kaugküttele
PRIA toetuse abil ühendatakse Käina kaugküttevõrguga kaks piirkonna olulist ettevõtet – Hiiumaa Tarbijate Ühistu Käina Coop ja plastitööstus Dagöplast. Investeering aitab vähendada ettevõtete energiakulusid ning tugevdada kogu Käina kaugküttesüsteemi toimimist.
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