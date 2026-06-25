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DIGILEHT | Hiiu Leht 26. juunil

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Hiiu Leht 26. juunil
  • Juhtkiri | Uhkuse asi
  • Arvamus |Koolijuhi lahkumiskõne
  • Arvamus | Kas ma olen laisk!?
  • Arvamus | Avaldus: Üürimaja ümber levivad väited ei vasta tegelikkusele
  • Tänavaküsitlus | Kas jälgid jalgpalli MM võistlusi?
  • Uudis | Kormoranid said saatjad külge
  • Uudis | Hiidlase nime kandev uus päästelaev läks peolt otse mereabitööle
  • Uudis | Kalurid õlitasid 6600 kormoranimuna
  • Uudis | Enamik hiidlasi tasusid automaksu tähtaegselt
  • Uudis |Vallavanema umbusaldus ei läinud läbi
  • Uudis | Viscosa avas uksed mastaapse kunstinäitusega
  • Uudis | HIIG-i viimases lennus üks kuldmedal
  • Kultuur | Hiiumaal alustab väärikate ülikool
  • Kultuur | Jazz tõi taas Sõrule täismaja
  • Piltuudis | HIIG pidas vilistlaste pidu
  • Sport | Hiiumaa purjetajad kohtusid alaliidu presidendiga
  • Sport | Kõrgessaare jaanijooks tõi rajale üle saja liikuja
  • Sport | Leigritele kaksikvõit
  • Sport | Jaaniturniiri parimad tulid Saaremaalt
  • Persoon | Kaupo Heinma: Loomaaed pole loomade näitus
  • Kiri saarelt | Neljakümne esimene kiri
  • Reportaaž | Jaanipäev – kaua oodatud ja jälle möödas
  • Kultuur | “Paradiisi” tavalised sõnad puudutavad
  • Loodus | Sarve on ka valgete tolmpeade maa
  • 25 aastat tagasi | Hiiumaa jäi presidendi võidutuleta
  • Kuhu minna | Tahkunas näeb majakavahi tüdrukuid

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