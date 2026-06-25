DIGILEHT | Hiiu Leht 26. juunil

Hiiu Leht 26. juunil
- Juhtkiri | Uhkuse asi
- Arvamus |Koolijuhi lahkumiskõne
- Arvamus | Kas ma olen laisk!?
- Arvamus | Avaldus: Üürimaja ümber levivad väited ei vasta tegelikkusele
- Tänavaküsitlus | Kas jälgid jalgpalli MM võistlusi?
- Uudis | Kormoranid said saatjad külge
- Uudis | Hiidlase nime kandev uus päästelaev läks peolt otse mereabitööle
- Uudis | Kalurid õlitasid 6600 kormoranimuna
- Uudis | Enamik hiidlasi tasusid automaksu tähtaegselt
- Uudis |Vallavanema umbusaldus ei läinud läbi
- Uudis | Viscosa avas uksed mastaapse kunstinäitusega
- Uudis | HIIG-i viimases lennus üks kuldmedal
- Kultuur | Hiiumaal alustab väärikate ülikool
- Kultuur | Jazz tõi taas Sõrule täismaja
- Piltuudis | HIIG pidas vilistlaste pidu
- Sport | Hiiumaa purjetajad kohtusid alaliidu presidendiga
- Sport | Kõrgessaare jaanijooks tõi rajale üle saja liikuja
- Sport | Leigritele kaksikvõit
- Sport | Jaaniturniiri parimad tulid Saaremaalt
- Persoon | Kaupo Heinma: Loomaaed pole loomade näitus
- Kiri saarelt | Neljakümne esimene kiri
- Reportaaž | Jaanipäev – kaua oodatud ja jälle möödas
- Kultuur | “Paradiisi” tavalised sõnad puudutavad
- Loodus | Sarve on ka valgete tolmpeade maa
- 25 aastat tagasi | Hiiumaa jäi presidendi võidutuleta
- Kuhu minna | Tahkunas näeb majakavahi tüdrukuid