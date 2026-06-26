Tahan volikogule kui ka Hiiumaa inimestele öelda, et neil väidetel puudub kokkupuude päris eluga.
ARVAMUS
AVALDUS | Üürimaja ümber levivad väited ei vasta tegelikkusele
Sadama Üürimaja teema oli eelmisel volikogu istungil ja on peale seda olnud avalikkuses suurelt pildis. On kõlanud väited suurest käibemaksupettusest. Ei tea kust ilmunud suurtest riskantsetest võlakohustustest. Erasektori partneri olematust panusest ja et algne kokkulepe on olnud hoopis teistsugune. Ja veel sellest, et Hiiumaa valda ähvardavad suured võlakohustused.
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