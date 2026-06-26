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KULTUUR

RAAMATULEID | “Paradiisi” tavalised sõnad puudutavad

Mõni raamat jääb meelde sündmuste pärast. Mõni tegelaste pärast. Marju Allikul on raske öelda, miks Tõnu Õnnepalu “Paradiis” talle nii tähtis on. Ta ütleb lihtsalt, et kõik tundub selles kuidagi tuttav ja õige.
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“Hea lause võib kauaks meelde jääda,” ütleb Marju Allik. | Foto: Kati Vooglaid Kukk

“See raamat on jäänud mu kõrvale alates ajast, kui seda esimest korda lugesin,” ütleb Emmaste raamatukogu juhtiv Marju Allik. Lugeda on ta ikka armastanud ja läbi loetud raamatuid on aja jooksul palju kogunenud, ometi võtab ta aeg-ajalt ikka kätte Tõnu Õnnepalu “Paradiisi”. Lugedes on talle korduvalt tundunud, et autor sõnastab midagi sellist, mida ta ise on samuti kogenud, kuid pole osanud niimoodi väljendada. Igal uuel lugemisel leiab ta raamatust jälle midagi, mida varem ei märganud. Kõige rohkem puudutab teda aga tunne, et Õnnepalu on näinud Hiiumaad samamoodi nagu tema ise. 

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