RAAMATULEID | “Paradiisi” tavalised sõnad puudutavad

“See raamat on jäänud mu kõrvale alates ajast, kui seda esimest korda lugesin,” ütleb Emmaste raamatukogu juhtiv Marju Allik. Lugeda on ta ikka armastanud ja läbi loetud raamatuid on aja jooksul palju kogunenud, ometi võtab ta aeg-ajalt ikka kätte Tõnu Õnnepalu “Paradiisi”. Lugedes on talle korduvalt tundunud, et autor sõnastab midagi sellist, mida ta ise on samuti kogenud, kuid pole osanud niimoodi väljendada. Igal uuel lugemisel leiab ta raamatust jälle midagi, mida varem ei märganud. Kõige rohkem puudutab teda aga tunne, et Õnnepalu on näinud Hiiumaad samamoodi nagu tema ise.