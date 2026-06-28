KIRI KESSELAIULT | Pääsukese 40. juubeliaasta laiul

Alustuseks ütleme muidugi ära, et ega Hiiumaagi meile võõras ole. Pääsukese iga-aastane suvelaager toimub traditsiooniliselt just seal, sest meie kunstiline juht Rauno on Käina vallast pärit ja Hiiumaa, sealhulgas eriti Käina, on meid alati hästi vastu võtnud. Minu jaoks tähendavad need laagrid toredaid kohtumisi praamil, pikki trenne Käina kooli võimlas ning hoovil, meeleolukat seltsi õhtut kultuurimajas, ujumispausi Kassari rannas, hilisõhtust jõmisemist Luige baaris ja Esiküla suvekohviku suitsulesta. Miskipärast Hiiumaal ikka saab lesta, isegi kui mujal kuuled, et pole tänavu saada.