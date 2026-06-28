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KIRI SAARELT

KIRI KESSELAIULT | Pääsukese 40. juubeliaasta laiul

Jagan teiega üht Rahvatantsuseltsi Pääsuke toredat mälestust sellest, kui Kesselaiule esinema mindi. Pääsukeste jaoks pole see saar sugugi tundmatu ning meie side ja käigud sinna ulatuvad aega enne seda, kui Nublu Kesselaiu selle suve kõige kuumemaks sihtkohaks laulis.
Eksklusiivne kontsert saarel. | Foto: Erakogu

Alustuseks ütleme muidugi ära, et ega Hiiumaagi meile võõras ole. Pääsukese iga-aastane suvelaager toimub traditsiooniliselt just seal, sest meie kunstiline juht Rauno on Käina vallast pärit ja Hiiumaa, sealhulgas eriti Käina, on meid alati hästi vastu võtnud. Minu jaoks tähendavad need laagrid toredaid kohtumisi praamil, pikki trenne Käina kooli võimlas ning hoovil, meeleolukat seltsi õhtut kultuurimajas, ujumispausi Kassari rannas, hilisõhtust jõmisemist Luige baaris ja Esiküla suvekohviku suitsulesta. Miskipärast Hiiumaal ikka saab lesta, isegi kui mujal kuuled, et pole tänavu saada.

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