TULEKAHJU | Hiiumaal põles põld

Hiiu-Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma sõnul sai tulekahju alguse heina niitmise käigus.
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