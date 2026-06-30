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KUIDAS MA SIIA SATTUSIN?

SATTUMISE LUGU | Elu saja-aastasena: saaks ainult tööd teha!

Hilja Kogermann Ristivälja külast ei püsi üldse paigal. Kui hommikul üles ärkab, tahab kohe õue toimetama. Sirp kätte ja ülemäärased rohututid peavad kaduma.
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Hilja pidas on sünnipäeva vanuse vääriliselt - kaart presidendilt, muusikud Saaremaalt ja 80 külalist. | Foto: Raul Vinni

Ega selles polekski ju midagi erilist, aga proua Hilja tähistas 20. juunil oma sajandat sünnipäeva. 

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