SATTUMISE LUGU | Elu saja-aastasena: saaks ainult tööd teha!

Ega selles polekski ju midagi erilist, aga proua Hilja tähistas 20. juunil oma sajandat sünnipäeva.
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Hiiumaa 2026. aasta jalgpalli meistrivõistluste võitjaks krooniti FC Emmaste, kes läbis Kärdla staadionil peetud turniiri täiseduga ning kogus kuuest kohtumisest maksimaalsed 18 punkti. Hõbemedali...
PÄÄSTE
26. juunil kell 14.04 sai häirekeskus teate, et Hiiumaa vallas Viilupi külas on süttinud tulekahju.
SPORT
26.–28.06 toimus Kõrgessaares Viscosa Kultuuritehases III Hiiumaa malefestival, kus mängiti kokku 3 turniiri: Pruulikoja välkturniir, Sportland kiirturniir ja Viscosa/Kõrgessaare välkturniir.