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ÜLLATAV LEID | Sarve on ka valgete tolmpeade maa

Mullu oli päris põrutav teadasaamine, et enam ei jagunegi Hiiumaa valgeks lääneks ja punaseks idaks. Ehk siis seni pärinesid kõik viis valge tolmpea leidu läänepoolselt Hiiumaalt, sellal kui punased tolmpead seevastu asustavad saare idapoolmikku.

Valge tolmpea metsavilus. | Foto: Tapio Vares

Valge tolmpea (Cephalanthera longifolia) õitseaeg on juuni lõpuks küll juba läbi, ent sellegipoolest tasub tagasi vaadata ühele tolmpearetkele, mille tegin 11. juunil. Tahtsin näha, kuidas mullu avastatud Sarve asurkonnal läheb.

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