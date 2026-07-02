SUVELAVASTUS | Majakavahi tüdrukud särasid koduses ümbruses

Ermo Mäeots lausus esietenduse järel, et näidendi valik sõltus eelkõige trupi loomingulistest võimalustest. “Esialgu oli natuke hirm, kui Janno selle näidendi välja pakkus,” sõnas ta. “Kuid pealkirja järgi oli juba selge, et meie tuletornide aasta puhul sobiks selline näidend siia Tahkuna alla hästi. Proovide käigus nägime järjest, et näitlejad tulid mõttega kaasa ja läksid kohe rolli sisse.”