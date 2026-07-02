Ermo Mäeots lausus esietenduse järel, et näidendi valik sõltus eelkõige trupi loomingulistest võimalustest. “Esialgu oli natuke hirm, kui Janno selle näidendi välja pakkus,” sõnas ta. “Kuid pealkirja järgi oli juba selge, et meie tuletornide aasta puhul sobiks selline näidend siia Tahkuna alla hästi. Proovide käigus nägime järjest, et näitlejad tulid mõttega kaasa ja läksid kohe rolli sisse.”
KULTUUR
SUVELAVASTUS | Majakavahi tüdrukud särasid koduses ümbruses
Naaditeatrile tuleb õnne soovida uue suveetenduse õnnestumise puhul. Tove Appelgreni näidend “Majakavahi tüdrukud” on harrastusteatrile väljakutseid esitav paras pähkel. Kolm trupi naisnäitlejat – Ragne Tamsalu, Ille Savioja ja Triin Saue – kandsid lavastajate Ermo Mäeotsa ja Janno Elmi käe all tüki veenvalt välja.
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