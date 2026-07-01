KUULA | Hiiu Lehe minutid 1. juulil

Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
- Kuldmedali keeruline teekond
- Kuidas elada sajaseks?
- Roolijoodikutega kimpus
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?
Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.
Hiiu Leht 2. juulil Arvamus | Kas vabadus teha müra on tähtsam kui teiste õigus rahule? Arvamus | Rikkam Hiiumaa – aga kuidas? Tänavaküsitlus...
Ei möödu päevagi ilma, et meedias räägitaks kellestki, kes on kelmidele raha kaotanud. Hiiumaad külastanud Politsei- ja piirivalveameti peadirektori Egert Belitševi sõnul on tema...
27. Hiiu Purjeleva Seltsi korraldatav paadimatk viis tänavu pea 40 paatkonda Kärdlast Dirhamisse. Nii suurt osalejate arvu pole staasikate matkajate sõnul viimasel kümnendil veel...
Kärdlas maksab ostja mugavuse ja teenuste eest, mujal Hiiumaal maa, vaikuse ja mere läheduse eest.