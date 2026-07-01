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HIIU LEHE MINUTID

KUULA | Hiiu Lehe minutid 1. juulil

Hiiu Lehe minutid kõlavad Kadi raadios kolmapäeva hommikuti.
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Millest räägivad Hiiu Lehe minutid?

  • Kuldmedali keeruline teekond
  • Kuidas elada sajaseks?
  • Roolijoodikutega kimpus

Hiiu Lehe minutitega on eetris lehe peatoimetaja Raul Vinni.

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