Ma ei kutsu üles keelama mootorrattaid ega rolleritega sõitmist. Võiksime küsida, kas tahtlikult võimalikult valju müra tekitamine keset väikelinna on midagi sellist, mida soovime normaalseks pidada.
ARVAMUS
ARVAMUS | Kas vabadus teha müra on tähtsam kui teiste õigus rahule?
Kärdla väiksust arvestades kostab mürarikaste rollerite ja mootorrataste sihitu ringisõit vähem või rohkem päevad läbi üle kogu linna. Küsimus pole selles, kas kellelegi meeldib mootorrattaga sõita, vaid selles, kuidas see mõjutab teisi linnaelanikke ja suvekülalisi.
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