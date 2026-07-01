Matkaliste seas oli väiksemaid ja suuremaid purjejahte, nende hulgas kahemastilised halulaevad Lisette ja Hiiuingel, ning mootorpaate igas mõõdus. Suurt osalejate arvu toetas kindlasti ka vahemereliselt soe ja vaikse tuulega ilm. Hiiu Purjelaeva Seltsi juhatuse liikmed ja sündmuse korraldajad Liisa Maksan ja Karin Kokla ütlevad naljatades, et kokkulepete tegemine ilmataadiga algas juba pool aastat varem: “Eks see ole selliste sündmuste korraldaja põhimure – et ilm oleks ilus.” Nad lisasid, et on väga tänulikud Dirhami sadamale, kohalikule poepidajale ja restoranile – kõik sujus ja matkalised tundsid end oodatuna.
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GALERII | Traditsiooniline paadimatk viis osalejad Dirhamisse
27. Hiiu Purjeleva Seltsi korraldatav paadimatk viis tänavu pea 40 paatkonda Kärdlast Dirhamisse. Nii suurt osalejate arvu pole staasikate matkajate sõnul viimasel kümnendil veel nähtud. “See oli kõige ilusam matk,” ütleb aastaid paadimatkal osalenud Carolina kapten Hillar Jurson. Kokku osales matkal korraldajate sõnul enam kui 170 inimest, kellest noorim oli kolme kuu vanune.
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