GALERII | Traditsiooniline paadimatk viis osalejad Dirhamisse

Matkaliste seas oli väiksemaid ja suuremaid purjejahte, nende hulgas kahemastilised halulaevad Lisette ja Hiiuingel, ning mootorpaate igas mõõdus. Suurt osalejate arvu toetas kindlasti ka vahemereliselt soe ja vaikse tuulega ilm. Hiiu Purjelaeva Seltsi juhatuse liikmed ja sündmuse korraldajad Liisa Maksan ja Karin Kokla ütlevad naljatades, et kokkulepete tegemine ilmataadiga algas juba pool aastat varem: “Eks see ole selliste sündmuste korraldaja põhimure – et ilm oleks ilus.” Nad lisasid, et on väga tänulikud Dirhami sadamale, kohalikule poepidajale ja restoranile – kõik sujus ja matkalised tundsid end oodatuna.