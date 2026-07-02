Kõige kõrgem õhutemperatuur 29,1 kraadi mõõdeti Kassaril 29. juunil. Samal päeval mõõdeti Ristnas maksimaalseks õhutemperatuuriks 24,5 kraadi ja 21. juunil Heltermaal 26,3 kraadi. Hiiumaa juuni soojarekord jäi püsima (30,8 kraadi 28.06.2022, Ristna).
UUDISED
JUUNI ILM HIIUMAAL | Suve esimene kuu ületas temperatuurinormi
Juuni oli Hiiumaal pikaajalisest keskmisest soojem. Ristnas mõõdeti kuu keskmiseks õhutemperatuuriks 15,6 kraadi (norm on 13,5 kraadi). Heltermaal oli kuu keskmine õhutemperatuur 16,7 kraadi ja Kassaris 16,8 kraadi.
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