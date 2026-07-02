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GALERII | Hiiumaa Koostöökogu tähistas juubelit

30. juunil peeti Viscosa Kultuuritehases Hiiumaa Koostöökogu 20. sünnipäev.
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Põnevad arutelud. | Foto: Eike Meresmaa

Aset leidis meeleolukas juubelikonverents. Päeva juhtisid Siim Piirak ja Margus Tabor.

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