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MIKS NII? | Kärdla ja muu Hiiumaa kinnisvaraturg liiguvad eri loogika järgi

Kärdlas maksab ostja mugavuse ja teenuste eest, mujal Hiiumaal maa, vaikuse ja mere läheduse eest.
Foto: Erakogu

Hiiumaa kinnisvaraturg jaguneb laias plaanis kaheks. Kärdla on saare linnaline ja teenustekeskne turg, kus ostja maksab eelkõige asukoha, taristu, kooli, sadama, töökohtade ja aastaringse elukeskkonna eest. Muu Hiiumaa turg on rohkem seotud maa suuruse, mere läheduse, privaatsuse, ligipääsu, metsa, ehitusõiguse ja suvekodu potentsiaaliga.

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