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DIGILEHT | Hiiu Leht 2. juulil

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Hiiu Leht 2. juulil
  • Arvamus | Kas vabadus teha müra on tähtsam kui teiste õigus rahule?
  • Arvamus | Rikkam Hiiumaa – aga kuidas?
  • Tänavaküsitlus | Kas te vajadusel esmaabi oskate anda?
  • Uudis | PPA juht: Me oleme kelmustega sõjas
  • Uudis | Hiiumaa ainus kullale õppija tahab õppida füsioterapeudiks
  • Uudis | Soome “pikutavad” ratturid tiirutasid Hiiumaal
  • Politsei | Kaheksa päevaga tabati Hiiumaal 13 joobes juhti
  • Kultuur | Majakavahi tüdrukud särasid koduses ümbruses
  • Kultuur | Elu saja-aastasena: saaks ainult tööd teha!
  • Sport | Traditsiooniline paadimatk viis osalejad Dirhamisse
  • Sport | Emmaste tuli Hiiumaa jalgpallimeistriks
  • Sport | Jaaniturniiri võit läks Saaremaale
  • Sport | Viscosas mängiti malet
  • Persoon | Maarja Viikmaa: “Minu töö on olla nähtamatu.”
  • Reisikiri | Ratastel ümber Hiiumaa – 278 kilomeetrit erilisi paiku
  • Tervis | Kukkusid? Põletasid? Said nõelata?
  • Kuhu minna | Tantsulavastus “Mere süda” toob lavale rannarahva seiklused ja kire

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