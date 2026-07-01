DIGILEHT | Hiiu Leht 2. juulil

Hiiu Leht 2. juulil
- Arvamus | Kas vabadus teha müra on tähtsam kui teiste õigus rahule?
- Arvamus | Rikkam Hiiumaa – aga kuidas?
- Tänavaküsitlus | Kas te vajadusel esmaabi oskate anda?
- Uudis | PPA juht: Me oleme kelmustega sõjas
- Uudis | Hiiumaa ainus kullale õppija tahab õppida füsioterapeudiks
- Uudis | Soome “pikutavad” ratturid tiirutasid Hiiumaal
- Politsei | Kaheksa päevaga tabati Hiiumaal 13 joobes juhti
- Kultuur | Majakavahi tüdrukud särasid koduses ümbruses
- Kultuur | Elu saja-aastasena: saaks ainult tööd teha!
- Sport | Traditsiooniline paadimatk viis osalejad Dirhamisse
- Sport | Emmaste tuli Hiiumaa jalgpallimeistriks
- Sport | Jaaniturniiri võit läks Saaremaale
- Sport | Viscosas mängiti malet
- Persoon | Maarja Viikmaa: “Minu töö on olla nähtamatu.”
- Reisikiri | Ratastel ümber Hiiumaa – 278 kilomeetrit erilisi paiku
- Tervis | Kukkusid? Põletasid? Said nõelata?
- Kuhu minna | Tantsulavastus “Mere süda” toob lavale rannarahva seiklused ja kire